Kosta Runjaic: Legia? Nigdy nie komentowałem plotek

Runjaic miesiąc temu poinformował szczeciński klub oraz opinię publiczną, że zdecydował się nie podpisywać nowej umowy z Pogonią. Obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by zakończyć pracę w Szczecinie dużym sukcesem, czyli zdobyciem pierwszego mistrzostwa Polski.

Od dłuższego czasu spekuluje się, gdzie będzie pracował Runjaic od lata. Kierunek warszawski przewija się od wielu miesięcy. Szkoleniowiec miałby nawet z sobą zabrać swoich asystentów z Pogoni – Roberta Kolendowicza i Andrzeja Krzyształowicza. Klub tych plotek nie komentuje, podobnie jak sam szkoleniowiec.

- Nie czytam polskiej prasy, bo nie znam języka, ale też nie chcę, by sprawy zewnętrzne miały wpływ na moją pracę. Plotek nie komentuję. Nie robiłem tego wcześniej, nie zrobię tego teraz – mówi Kosta Runjaic. - Dopóki ja jestem trenerem w Pogoni to całą energię, wiedzę i chęci poświęcam dla Pogoni. I tak będzie do końca sezonu. Pracuję tu już piąty sezon i 80 procent życia spędzam w Szczecinie. Nie były to tylko piękne momenty, ale dużo poświęciliśmy, by być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jednego jestem powien: dałem z siebie wszystko w Szczecinie. Zawsze byłem w pełni skoncentrowany i tak będzie do końca. Ja i sztab chcemy wyciągnąć maksa w końcówce ligi, ale może w niektórych sytuacjach trzeba lepiej bronić, a nieraz trafić do pustej bramki. Dziś nie ma wymówek, ja ich nie szukam. Robię profesjonalnie swoją pracę wraz z moim sztabem.