Kosta Runjaic: Jestem pozytywnie zaskoczony liczbą naszych kibiców

Kosta Runjaic, Pogoń

Po zwycięstwie możemy spojrzeć na miejsce w tabeli. Niezależnie od wyników konkurentów, naszym zadaniem i celem było wygrać ten mecz. Wiedzieliśmy, że spotkanie nie będzie łatwe. Od początku wyglądało to łatwo, ale na pewno tak nie było. Szybko wyszliśmy na prowadzenie i było to bardzo ważne, szczególnie przy tych warunkach pogodowych. Cieszę się, że Mariusz Fornalczyk w końcu dzisiaj zdobył swojego gola. Oczywiście poza tym mieliśmy absolutnie jakościową bramkę „Grosika". Jeśli mogę mieć jakiś zarzut do swojego zespołu, choć może to nie wyglądać teraz logicznie, to fakt, że już w pierwszej połowie nie zdobyliśmy trzeciego gola i nie zamknęliśmy meczu. A swoją okazję miał chociażby „Grosik". Ten wynik 2:0, przy drużynie grającej o przeżycie i utrzymanie potrzebowaliśmy podwyższenia. Rozmawialiśmy o tym w szatni w przerwie, że szybko musimy zdobyć trzeciego gola, by zamknąć ten mecz. To nam się udało. Moje przeczucie potwierdziło się - po przerwie przeciwnik wszedł dobrze w mecz, a na szczęście graliśmy dalej dobrze i zdobyliśmy trzeciego gola. Wisienką była czwarta bramka, było to na pewno absolutnie zasłużone zwycięstwo.