Kosta Runajic opuszcza Pogoń Szczecin. Czas na jeden z najważniejszych egzaminów. Z profesjonalizmu [KOMENTARZ]

Historia piłki nożnej zna wiele przypadków trenerów, którzy odchodzą zaraz potem, jak prowadzone przez nich drużyny osiągnęły sukces. To nic nowego w świecie profesjonalnego futbolu. I może to jak z klubem żegna się najlepszy trener Pogoni w XXI wieku, będzie takim kolejnym powiewem profesjonalizmu, jaki do klubu wniósł ponad cztery lata temu właśnie Runajic.

Pytanie tylko na ile lekcja z tego profesjonalizmu zostanie odrobiona przez trenera, piłkarzy, władze klubu i kibiców. Bo każdy z nas ma do zdania ten egzamin. Długi po ponad ośmiotygodniowy.

Trener powtarzał kilka razy, że jest profesjonalistą i nic nie jest jeszcze skończone. Że przed nim i przed piłkarzami jeszcze jest cel do osiągnięcia i zamierzają to zrobić. Zadanie ma zostać wykonane. Niemiec nie jeden raz dawał dowody tego, że potrafi skupić się na swojej pracy, z boku zostawiając wszystko, co może mu w niej przeszkodzić. Teraz ponownie będzie musiał tego dokonać. Zwłaszcza, że poprzednie dwa egzaminy z realizacji celu na finiszu oblał. Jeden w 2.Bundeslidze i drugi w zeszłym sezonie. Teraz sytuację ma jeszcze trudniejszą.