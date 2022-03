Kosta Runajic odchodzi. Zapamiętamy go na długo. Najlepszy trener w XXI wieku [ZDJĘCIA i LICZBY]

Jeszcze w środę kibice liczyli na to, że wspólna konferencja Kosty Runajica i prezesa Pogoni Jarosława Mroczka oznaczać będzie pozostanie w klubie niemieckiego szkoleniowca. Jednakim bliżej było wieczoru, tym częściej docierały informacje, że jednak nastąpi pożegnanie.

Wiele wskazuje na to, że bez względu na to które miejsce Pogoń zajmie ostatecznie w lidze, Runajic będzie szkoleniowcem, który zdobył z Pogonią najwięcej medali. Według analityków, szanse na to, że Duma Pomorza zajmie miejsce w pierwszej trójce rozgrywek wynoszą ponad 90 procent. A to oznaczałoby, że pierwszy raz w swojej historii szczeciniacy dwa razy z rzędu uplasowali się na ligowym podium.

Popularny Kosta będzie też drugim pod względem stażu trenerem Pogoni w historii. Gdyby przedłużył kontrakt mógłby wyprzedzić zmarłego w tym roku w wieku 102 lat Stefana Żywotkę. Tak się jednak nie stanie.