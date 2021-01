Koronawirus na oddziale szpitalnym w Zdunowie w Szczecinie. Ilu jest chorych?

Czytelnik powiadomił nas o zakażeniu w szpitalu w Zdunowie.

- Zero dezynfekcji, o to dbają sami pacjenci, zero izolatki, wszyscy siedzą razem. Przyjęci tydzień temu pacjenci mieli negatywny wynik wymazu na wejściu, teraz przynajmniej kilka - kilkanaście osób ma pozytywny, w tym jeden zgon cowidowy. Ordynator kazał leżeć innym pacjentom z maskami w jednym pokoju z kobietą z ewidentnym cowidem - informuje czytelnik.

O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy rzecznika Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.

- Oddziały takie jak Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergologii przyjmują pacjentów po wykonanych badaniach PCR w kierunku COVID19. Bardzo często są to pacjenci z ciężką niewydolnością płuc, także kwalifikujący się do diagnostyki onkologicznej. Mimo że badanie PCR, podczas przyjęcia do szpitala wskazuje wynik negatywny - pacjent może być w okresie wylegania choroby ( średni okres wylęgania choroby to 7-14 dni ) - wyjaśnia Natalia Cistowska, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Dlatego zdarzały się sytuacje w przeszłości i - z uwagi na trwającą pandemię mogą zdarzać się także w przyszłości - w których pacjenci mimo ujemnego wyniku, po kilku dniach okazują się być dodatni w kierunku COVID19.