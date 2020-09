Kontrapunkt 2020 - PROGRAM. Start 10 września. Zapowiada się ciekawie

Jubileuszowy 55. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt z powodu pandemii został odroczony. Organizatorzy przenieśli go na wiosnę 2021, ale we wrześniu miłośnicy teatru dostaną Prolog.

- To wydarzenie, które proponujemy, będzie tylko przedsmakiem, wstępem i prologiem do tego, co ma się wydarzyć w przyszłym roku podczas festiwalu jubileuszowego - mówi Marek Sztark, dyrektor festiwalu.

Kontrapunkt rocznie się spektaklem "Carmen Funebre" Teatru Biuro Podróży na pl. Solidarności. Spektakl ten jest grany od 30. lat. Na Kontrapunkcie zostanie pokazany jako wyraz solidarności z Białorusią. Teatr zagra swój spektakl na tle rozświetlonej na biało - czerwono - biało filharmonii.

Pięć wydarzeń Prologu 55. Kontrapunktu to retrospektywa unikatowego projektu „Teatr na Faktach” prowadzonego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Najnowsza produkcja „Kwarantanna”, powstała w oparciu o doświadczenia życia podczas pandemii. Pozostałe przedstawienia to aktualne, szczere i bolesne spojrzenie na dzisiejszy świat i jego problemy.