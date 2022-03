Koncert charytatywny dla setki dzieci z ukraińskiego domu dziecka. Wyjątkowi goście w Operze na Zamku w środowy wieczór 30 marca

Na koncercie “Energia dla życia”, na scenie zaprezentują się wybitni artyści. Usłyszymy między innymi Chór Akademii Morskiej w Szczecinie, Sylwię Różycką, Olgę Adamską, a także UKEJE. Gospodarzami wieczoru będą Sandra Jędras i Conrado Moreno.

- To już miesiąc, gdy jesteśmy świadkami dewastujących obrazów z Ukrainy - mówi Katarzyna Opiekulska – Sozańska prezeska Fundacji Talent & Kariera i jednocześnie dyrektorka zarządzająca LSJ HR Group, agencji, która jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie zatrudniała ponad 1000 obywateli Ukrainy. - Trudno jest pomieścić w jakichkolwiek ramach myślenia o okrucieństwie, które spotyka zaprzyjaźniony z Polakami naród Ukraiński. To nasi przyjaciele, współpracownicy, osoby, które bardzo szanujemy. Fala solidarności, którą uruchomiła rosyjska agresja to wielka siła. Pomoc jednak jest nadal potrzebna. Postanowiliśmy nie siedzieć z założonymi rękoma, tylko działać. Stąd inicjatywa koncertu. Dochód z wydarzenia przeznaczony będzie dla 100-osobowej grupy dzieci z domu dziecka z Guliaypola koło Zaporoża, która obecnie korzysta z gościnności Centrum Konferencyjno–Wypoczynkowego w Moryniu – wyjaśnia Opiekulska – Sozańska.