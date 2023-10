Komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Ważne informację dla seniorów 11.10.2023

14. emerytura - przelewy we wrześniu

- Czternaste emerytury oczywiście będą wypłacane w terminach wypłaty świadczeń, a więc będzie to 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września - powiedziała Marlena Maląg. - Wysokość czternastej emerytury brutto to 2650 zł. W ustawie zawarte jest kryterium dochodowe, jest to próg 2900 zł. Jednakże nie ma odcięcia od razu po tej kwocie. Zastosowany jest mechanizm złotówka za złotówkę.

Ważny komunikat ZUS w sprawie "czternastki"

Wysokość 14. emerytury

"14" otrzymają otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

14. emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.