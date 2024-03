Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 9.03.2024

Zajęcie komornicze a zajęcie konta bankowego. Kiedy następuje?

Jak długo komornik może zajmować konto bankowe?

Ustawodawca nie przewiduje maksymalnego okresu zajmowania konta bankowego przez komornika. Co do zasady, ma on prawo pobierać pieniądze tak długo, aż dług zostanie spłacony. Niemniej jednak istnieją dwa sposoby, aby komornik odblokował środki. Pierwszy z nich to spłata całości zadłużenia, drugi – zawarcie ugody z wierzycielem.