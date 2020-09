Kombatanci oburzeni zachowaniem zastępcy prezydenta miasta

Piętnastego sierpnia zastępca prezydenta miasta Krzysztof Soska wraz z Renatą Łażewską w imieniu władz miasta i szczecińskiej rady miasta składali kwiaty w miejscach upamiętniających Bitwę Warszawską, jak i polskich żołnierzy biorących udział w innych czynach zbrojnych.

Kontrowersję wywołał fakt, że kwiaty złożone zostały również pod pomnikiem Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich, który znajduje się na terenie Cmentarza Centralnego. Prawa strona lokalnej sceny politycznej uważa, że jest to nieodpowiednie miejsce do świętowania setnej rocznicy Cudu Nad Wisłą i nawołuje do przeprosin oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec zastępcy prezydenta.

Teraz do podjęcia działań wzywają prezydenta Piotra Krzystka kombatanci oraz organizacje zrzeszone w Porozumieniu Środowisk Patriotycznych.