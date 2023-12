Kolekcja zdjęć Marka Biczyka trafiła do Archiwum Państwowego

Zbiór zawiera przede wszystkim zapisane na fotografiach życie sportowe i kulturalne Szczecina i regionu. Znajdziemy tam zdjęcia z meczy klubów piłkarskich (Pogoń Szczecin, Odra Szczecin, Chemik Police, Flota Świnoujście), męskiej i kobiecej siatkówki (m.in. Morze Szczecin), piłki ręcznej (Łącznościowiec) i koszykówki, siatkówki plażowej, jak również z turniejów tenisowych (Solo Cup, Pekao Open), regat żeglarskich czy imprez biegowych. Pośród wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych znalazły się: Dni Morza, dożynki w Barzkowicach, Festiwal Wikingów, Kontrapunkt, Fama, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, spektakle w Teatrze Współczesnym, koncerty, pokazy mody, wybory miss, czy imprezy sylwestrowe. Marek Biczyk fotografował także obchody świąt państwowych i uroczystości wojskowe, strajki i protesty społeczne, wydarzenia szkolne i kościelne.

- Cieszę się, że Archiwum Państwowe zainteresowało się moim zbiorem, bo te materiały na zawsze będą tworzyć historię naszego miasta. Uczestniczyłem we wszystkich najważniejszych wydarzeniach, w strajkach w Stoczni Szczecińskiej, protestach rolników, protestach pielęgniarek, jak również w wielu wydarzeniach sportowych. Gdyby to zostało u mnie w domu, mieszkańcy nie mieliby do nich dostępu - mówi Marek Biczyk. - Często jeżdżę po świecie i odwiedzam różne muzea, w których znajdują się fotografie i muszę stwierdzić, że te fotografie to kopalnia wiedzy o świecie, o historii.