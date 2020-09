Kolejna wielka przebudowa torowisk w centrum Szczecina. Jest wykonawca

Firma ZUE S.A. zaoferowała wykonanie prac za 174,42 mln zł. To kwota aż o ponad 10 mln zł niższa od szacunków spółki Tramwaje Szczecińskie.

- Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do ronda Giedroycia zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8034 metrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostanie podzielone na kilka etapów - tłumaczy Hanna Pieczyńska ze spółki Tramwaje Szczecińskie.

Pasażerowie będą mogli korzystać z przystanków tzw. wiedeńskich (znanych już z ul. Arkońskiej), umożliwiających łatwiejsze dojście i wsiadanie do tramwaju.

Wywołało to nie lada oburzenie wśród lokalnej społeczności, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma jakiejkolwiek możliwości zaparkowania.

- Prosty przykład kamienicy przy Wyzwolenia 87, która nie posiada żadnego wydzielonego i przynależnego podwórza, a dostęp do drogi publicznej jest jedynie od strony ulicy, a który to z kolei zostanie kompletnie odcięty planowaną modernizacją ulicy poprzez wykonanie przystanku tramwajowego oraz postawienie słupków na chodniku - mówi pan Tomasz, nasz czytelnik. - Dodam że w podobnej sytuacji jest wiele takich kamienic w Szczecinie. Pytanie brzmi, w jaki sposób w takim miejscu funkcjonować? Parkować 1000 metrów od domu na targowisku Manhattan? Jak wywieźć śmieci, skoro nie będzie można przejechać koszem między słupkami? Następne pytanie, czy ktoś uwzględnił fakt, iż w okolicy brak miejsc parkingowych zabije lokalnych przedsiębiorców z powodu braku możliwości zatrzymania się na tym odcinku drogi? A co z mieszkańcami bloków i kamienic?