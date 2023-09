Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do urologa. Dane aktualne na 9.09.2023

Terminy do lekarza specjalisty na NFZ mogą być bardzo odległe. Sprawdź nasze zestawienie, gdzie przedstawiamy jakie są kolejki NFZ do określonego lekarza specjalisty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do urologa na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 9.09.2023) trzeba czekać w kolejce do urologa na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Kolejki NFZ do urologa w województwie zachodniopomorskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie zachodniopomorskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie zachodniopomorskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. zachodniopomorskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Na wizytę trzeba poczekać 4 dni.

"Sonido" Ośrodek Obsługi Osób Słabosłyszących Arnoldo Zaldivar Batista (Poradnia Urologiczna) Adres: Teofila Starzyńskiego 2, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 1

Telefon: +48 91 434 56 46 "Szpital Powiatowy W Gryfinie" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Parkowa 5, Gryfino

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 10

Telefon: +48 519 388 565 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Choszcznie (Poradnia Urologiczna) Adres: Niedziałkowskiego 4A, Choszczno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 60

Telefon: +48 95 765 87 72

"Szpital Powiatowy W Gryfinie" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Dworcowa 1, Chojna

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 13

Telefon: +48 508 876 146 Szpital W Dębnie Im. Świętej Matki Teresy Z Kalkuty Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Kościuszki 58, Dębno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 69

Telefon: 957602063 DO 65 WEW.220

Nzoz Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Kadłubka 10/11, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.09.2023) Liczba osób w kolejce: 32

Telefon: +48 91 422 65 59 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Poradnia Urologiczna) Adres: Bolesława Śmiałego 33, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 21.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 57

Telefon: +48 91 434 92 00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ambulatorium" (Gabinet Urologiczny) Adres: Mickiewicza 6 B, Białogard

Najbliższy termin możliwej wizyty: 25.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 534 210 732 Przyjazny Szpital W Połczynie Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Drawska 38, Świdwin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 26.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 58

Telefon: +48 94 366 18 47

Szpital Powiatowy W Pyrzycach (Poradnia Urologiczna) Adres: Jana Pawła Ii 2, Pyrzyce

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.09.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 22

Telefon: +48 915702573939210

Szpital W Kamieniu Pomorskim Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 10, Kamień pomorski

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 38

Telefon: +48 91 326 26 91 Zakład Opieki Zdrowotnej "Święty Marek" Spółka Cywilna, Gabinety Lekarskie (Poradnia Urologiczna) Adres: Łucznicza 64, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 4.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 6.09.2023) Liczba osób w kolejce: 7

Telefon: +48 91 450 04 04

Nzoz " Chirurg" Spółka Z O.O (Poradnia Urologiczna Nowogard) Adres: Kościuszki 36, Nowogard

Najbliższy termin możliwej wizyty: 5.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 21

Telefon: +48 91 392 16 32 Nzoz " Chirurg" Spółka Z O.O (Poradnia Urologiczna Łobez) Adres: Elizy Orzeszkowej 5/5A, Łobez

Najbliższy termin możliwej wizyty: 6.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 30

Telefon: +48 91 852 16 86 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ginea 1" (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 20A, Stargard

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 7.09.2023) Liczba osób w kolejce: 271

Telefon: +48 91 834 52 34

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Szczecinie (Poradnia Urologiczna) Adres: Jagiellońska 44, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 20

Telefon: +48 91 432 95 07 109 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Piotra Skargi 9-11, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 12.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 237

Telefon: +48 91 810 58 13

Przyjazny Szpital W Połczynie Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 5, Połczyn-zdrój

Najbliższy termin możliwej wizyty: 18.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 410

Telefon: +48 94 366 18 47 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Uromedex 2" (Poradnia Urologiczna) Adres: Piastów 58/U2, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 4

Telefon: +48 91 489 05 83 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Urologia" (Poradnia Urologiczna) Adres: Lubelska 29, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 20.10.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 8.09.2023) Liczba osób w kolejce: 41

Telefon: +48 91 432 47 70

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

