Kolejki NFZ w woj. zachodniopomorskim do ortopedy Dziecięcego - 13.04.2022

Kolejki NFZ do ortopedy Dziecięcego w województwie zachodniopomorskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego ortopedy Dziecięcego termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do ortopedy Dziecięcego w województwie zachodniopomorskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do ortopedy Dziecięcego w województwie zachodniopomorskim.

UWAGA! Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz dotyczące danych statystycznych mogą być nieaktualne z powodu zawieszenia obowiązków sprawozdawczych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.*

ORTOPEDA DZIECIĘCY w woj. zachodniopomorskim: kolejki NFZ i terminy leczenia

Na wizytę trzeba poczekać 75 dni.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof.Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego W Szczecinie (Klinika Ortopedii I Traumatologii Dziecięcej)

Adres: Unii Lubelskiej 1, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.06.2022 (dane z dnia 10.04.2022)

(dane z dnia 10.04.2022) Liczba osób w kolejce: 121

Telefon: +48 91 425 35 31

Ortopedia dziecięca

W ortopedii dziecięcej wyróżnia się szczególnie dwa etapy, kiedy ryzyko złego rozwoju kręgosłupa jest wzmożone.