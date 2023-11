Kolejki NFZ do urologa w woj. zachodniopomorskim. Terminy aktualne na 1.11.2023

Kolejki NFZ do określonego specjalisty mogą czasami zaskoczyć. W naszym zestawieniu przygotowaliśmy najbliższe terminy wizyt do danego lekarza specjalisty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do urologa na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 1.11.2023) trzeba czekać w kolejce do urologa na NFZ w województwie zachodniopomorskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Kolejki NFZ do urologa w województwie zachodniopomorskim mogą być znacznie dłuższe, niż nam się wydaje. Do którego urologa termin oczekiwania na wizytę na NFZ jest najkrótszy? Kiedy nie trzeba zwracać uwagi na długie terminy przyjęć i skorzystać z pomocy na NFZ bez kolejki? Gdzie znajdują się informacje na temat czasu oczekiwania na wizytę na NFZ do urologa w województwie zachodniopomorskim? W naszym artykule znajdziesz przydatne informacje, które dotyczą kolejek NFZ i terminów wizyt do urologa w województwie zachodniopomorskim. UWAGA! Nasze dane pobieramy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które dostarczane są przez przychodnie. Może zdarzyć się tak, że informacje przekazywane przez placówki są nieaktualne. Jeśli widzisz, że dane mogą być nieaktualne, zwróć się z tym do danej przychodni. UROLOG w woj. zachodniopomorskim: kolejki NFZ i terminy leczenia Wygląda na to, że zgodnie z danymi z NFZ, specjaliści przyjmują od ręki.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ambulatorium" (Gabinet Urologiczny) Adres: Mickiewicza 6 B, Białogard

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 534 210 732 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia I Profilaktyki W Szczecinie (Poradnia Urologiczna) Adres: Bolesława Śmiałego 33, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 2.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 53

Telefon: +48 91 434 92 00 "Sonido" Ośrodek Obsługi Osób Słabosłyszących Arnoldo Zaldivar Batista (Poradnia Urologiczna) Adres: Teofila Starzyńskiego 2, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 21

Telefon: +48 91 434 56 46

Nzoz " Chirurg" Spółka Z O.O (Poradnia Urologiczna Łobez) Adres: Elizy Orzeszkowej 5/5A, Łobez

Najbliższy termin możliwej wizyty: 10.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 14

Telefon: +48 91 852 16 86 Przyjazny Szpital W Połczynie Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Drawska 38, Świdwin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 46

Telefon: +48 94 366 18 47

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Choszcznie (Poradnia Urologiczna) Adres: Niedziałkowskiego 4A, Choszczno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 26.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 26.10.2023) Liczba osób w kolejce: 58

Telefon: +48 95 765 87 72 Szpital W Dębnie Im. Świętej Matki Teresy Z Kalkuty Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Kościuszki 58, Dębno

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 68

Telefon: 957602063 DO 65 WEW.220

Nzoz Przychodnia Medycyny Rodzinnej Spółka Jawna (Poradnia Urologiczna) Adres: Kadłubka 10/11, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023) Liczba osób w kolejce: 66

Telefon: +48 91 422 65 59 Nzoz " Chirurg" Spółka Z O.O (Poradnia Urologiczna Nowogard) Adres: Kościuszki 36, Nowogard

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 22

Telefon: +48 91 392 16 32

109 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Poradnia Urologiczna) Adres: Piotra Skargi 9-11, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 210

Telefon: +48 91 810 58 13

Szpital W Kamieniu Pomorskim Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 10, Kamień pomorski

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 71

Telefon: +48 91 326 26 91 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ginea 1" (Poradnia Urologiczna) Adres: Mickiewicza 20A, Stargard

Najbliższy termin możliwej wizyty: 27.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 26.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 26.10.2023) Liczba osób w kolejce: 282

Telefon: +48 91 834 52 34

Szpital Powiatowy W Pyrzycach (Poradnia Urologiczna) Adres: Jana Pawła Ii 2, Pyrzyce

Najbliższy termin możliwej wizyty: 30.11.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 36

Telefon: +48 915702573939210 Przyjazny Szpital W Połczynie Zdroju Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Szpitalna 5, Połczyn-zdrój

Najbliższy termin możliwej wizyty: 6.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 403

Telefon: +48 94 366 18 47 Fresenius Nephrocare Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna) Adres: Niepodległości 28, Gryfino

Najbliższy termin możliwej wizyty: 7.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 0

Telefon: +48 91 469 06 64

107 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Wałczu (Poradnia Urologiczna) Adres: Kołobrzeska 44, Wałcz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 9.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 76

Telefon: +48 67 258 24 42 Regionalny Szpital W Kołobrzegu (Poradnia Urologiczna) Adres: Łopuskiego 31, Kołobrzeg

Najbliższy termin możliwej wizyty: 13.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023) Liczba osób w kolejce: 128

Telefon: +48 94 353 02 37

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Urologia" (Poradnia Urologiczna) Adres: Lubelska 29, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 15.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023) Liczba osób w kolejce: 44

Telefon: +48 91 432 47 70 Nzoz " Chirurg" Spółka Z O.O (Poradnia Urologiczna Gryfice) Adres: Dworcowa 21, Gryfice

Najbliższy termin możliwej wizyty: 19.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 31.10.2023) Liczba osób w kolejce: 25

Telefon: +48 91 384 70 24 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" (Poradnia Urologiczna) Adres: Mączna 4, Szczecin

Najbliższy termin możliwej wizyty: 29.12.2023 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 30.10.2023) Liczba osób w kolejce: 300

Telefon: +48 91 880 65 52

Jak wygląda badanie urologiczne? Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.

