Kobieca Twarz Pomorza Zachodniego 2024. Poznaj laureatki [ZDJĘCIA]

Poznaj laureatki plebiscytu Kobieca Twarz Roku!

Forum kobiet to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim seria inspirujących spotkań i okazja do wymiany doświadczeń, a także zawiązania nowych znajomości. W tym roku panele dyskusyjne poprowadziły trzy wyjątkowe kobiety.

- Jestem szczęśliwą mamą 13-letniego Maksymiliana, bardzo kocham swojego syna- mówi Beara Kazaniewska z miejscowości Burowo. - Mieszkam w pięknej okolicy, w lesie, wspólnie z rodzicami. Mój tata jest teraz bardzo chory, więc się nim opiekuję. Na Forum Kobiet trafiłam przez przypadek, ale jest to bardzo miły przypadek. Nie sądziłam, że zgłoszenie wiąże się z galą, z nagrodami, z sesją fotograficzną. Spotkałam tu ciekawe kobiety, wzięłam udział w prelekcjach tematycznych. Mam nadzieję, że dzięki tym prelekcjom zdobędę jakąś nową wiedzę. To także szansa na nowe znajomości.

Zaczęło się od wykładu Adrianny Sommer pt. „Wpływ bielizny na kształt kobiecego ciała”. Prelegentka jest pasjonatką pięknej i dobrze dopasowanej bielizny. Prowadzi również Buduar Studio Brafittingu w Szczecinie, gdzie pomaga kobietom na różnych etapach ich życia dopasować odpowiednią bieliznę.

Spotkanie z Anetą Matyjaszek było kolejnym etapem Forum. Trenerka asertywności i certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych opowiedziała - jak odnaleźć drogę do siebie. Specjalistka jest na co dzień wspiera kobiety pracujące na etacie i prowadzące małe biznesy w drodze po lepszą pracę i życie. Ponadto jest autorką ebooków o zmianie zawodowej oraz książki „Trzy góry do zdobycia. Jak odpocząć i odnaleźć drogę do siebie”.

Następnie uczestniczki wydarzenia udały się w kierunku energii minerałów. Tę część spotkania poprowadziła Monika Sieńko, socjolożka, bioenergoterapeutka i miłośniczka wszystkiego co naturalne. Prywatnie mama dwójki dzieci, czterech kotów i jednego psa, a także właścicielka sklepu z minerałami „Morion” przy ulicy Tkackiej w Szczecinie.