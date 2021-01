Kluby muzyczne w Szczecinie prawie rok czekają na wznowienie normalnej działalności

Niektóre są nieczynne od marca, inne przez kilka miesięcy działały jako kawiarnie lub restauracje. Jednak śmiało można powiedzieć, że właściciele klubów muzycznych i dyskotek najbardziej odczuwają skutki wprowadzonych przez rząd obostrzeń. Choć w innych miastach pojawił się bunt, to w naszym mieście nikt nie odważył się jeszcze na otwarcie i wznowienie działalności.

Od prawie roku przychody wielu szczecińskich lokali wynoszą okrągłe zero. Nie zwalnia to jednak ich właścicieli od ponoszenia co miesięcznych kosztów, które w zależności od powierzchni lokalu wynoszą od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oprócz opłat czynszowych składają się na to raty kredytów, stałe opłaty dla ZAIKS i ZPAV. Wszyscy jednak czekają na wznowienie działalności, dzięki której będzie można na nowo organizować imprezy i koncerty. W tym momencie jedynym wsparciem mogą być środki płynące z budżetu państwa - Finansowanie uzyskane z Fundusz Wsparcia Kultury umożliwi wznowienie działalności sali koncertowej w holu budynku po kinie Kosmos po aktualnie trwającej przerwie związanej z obostrzeniami sanitarnymi. W związku z pandemią COVID-19 w roku 2020 odbyły się zaledwie dwa z kilkudziesięciu koncertów, które mieliśmy zaplanowane od momentu ukończenia adaptacji sali. Jeżeli sytuacja wróci do "normy", za jaką uchodzi obecnie możliwość wpuszczenia 50% publiczności, to wiosną będziemy grać nawet 3-4 razy w tygodniu - informują właściciele sali koncertowej w dawnym kinie Kosmos.

W ubiegłym weekend na chwilę otworzyła się dyskoteka w Koszalinie. Zanim chętni trafili do środka, musieli wystać swoje w kolejce. Wchodzącym mierzona była temperatura, każdy miał mieć maseczkę ochronną, a do tego klienci musieli wypełnić deklarację wstępu do partii Strajku Przedsiębiorców, bo właśnie w taki sposób koszaliński klub zachęcał na swoim profilu facebookowym do przybycia.

- Wszystkich naszych dotychczasowych klubowiczów zapraszamy na budowanie struktur Partii Strajk Przedsiębiorców. Weź udział w nowym ruchu partyjnym! Udział w spotkaniu - płatny - 20 zł/os. Ważne - działamy zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zabierzcie ze sobą maseczki! Każdy członek wydarzenia przy wejściu proszony będzie o wypełnienie deklaracji wstępu do Partii Strajku Przedsiębiorców. Deklaracje należy mieć cały czas przy sobie oraz nie zgubić jej do kolejnego "spotkania" - działają one na zasadzie biletu wstępu na spotkanie - mogliśmy przeczytać w zapowiedzi wydarzenia.

Na miejsce przybyli przedstawiciele sanepidu w asyście policji. Sporządzono protokół, postępowanie jest w toku. Decyzje o ewentualnych karach finansowych, w myśl aktualnych obostrzeń dotyczących zamknięcia tego typu lokali i zakazu zgromadzeń, zapadną później. Zaznaczyć zależy, że każdemu przedsiębiorcy, który złamie zakaz, może grozić kara w wysokości do 30 tysięcy zł. W Szczecinie na otwarcie nie zdecydował się żaden z właścicieli lokalu. Po pierwszym lockdownie część lokali działało w nowych warunkach sanitarnych, zgodnie z zaleceniami rządu oraz GIS, klienci musieli zachować 2m odległości od siebie, stoliki również były rozstawione co najmniej w takim dystansie. Przy jednym stoliku mogły przebywać osoby zamieszkujące razem, w innym wypadku odległość pomiędzy nimi powinna wynosić minimalnie 1,5 m i nie mogły siedzieć naprzeciwko siebie. Tak zorganizowana była działalność klubu Hormon. Do części klubowej mogło wejść maksymalnie 50 osób, do kawiarnianej 40. Przy wejściu do klubu, a także w innych miejscach stał płyn dezynfekujący.

To jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość całej branży zależy od rządowych rozporządzeń. Na razie niewiele wskazuje na to, by kluby mogły wznowić normalną działalność.