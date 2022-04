King znów poległ w Słupsku. Rywalizacja przenosi się do Szczecina. ZDJĘCIA Maurycy Brzykcy

Jak zwykle w ślad za koszykarzami Kinga Szczecin udali się kibice Wilków Morskich. Łukasz Capar / gp24.pl Zobacz galerię (127 zdjęć)

King Szczecin przegrał drugi mecz ćwierćfinałów play off na parkiecie Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (80:89). Tym razem Wilki Morskie jeszcze w czwartej kwarcie miały stratę zaledwie czterech oczek do rywali, ale w ostatniej części gry gospodarze pokazali klasę i spokojnie wygrali. Trzeci mecz tej pary w poniedziałek w Szczecinie w hali przy ul. Twardowskiego. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.