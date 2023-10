King Szczecin przegrał z Anwilem Włocławek w hicie Orlen Basket Ligi

W tym sezonie Anwil do soboty nie przegrał i jako niepokonany przyjechał do Szczecina. Chciał odnieść szóste zwycięstwo i na dobre zapomnieć o tym, że z Kingiem przegrał ćwierćfinał ostatniego sezonu. Przez 15 minut realizował swój plan.

King miał inny. - Będziemy przygotowani do tego meczu. Może to nawet ważniejsze spotkanie niż te w Lidze Mistrzów – mówił trener Arkadiusz Miłoszewski po wtorkowej porażce w Ludwigsburgu. Tam King przegrał różnicą 4 punktów z mocnym zespołem z Niemiec, choć powinien to zakończyć zwycięstwem. Ta sportowa złość miała pomóc w hicie polskich rozgrywek.

I pomogła w drugiej kwarcie. Pierwsza wyrównana, żaden z zespołów nie mógł narzucić swojego stylu grania. Anwil potrafił wyjść na prowadzenie 26:19, ale od tego momentu King mocniej grał w obronie i szybciej w ataku. Szybko to zaprocentowało zmianą sytuacji. Szczecinianie przejęli inicjatywę. W III kwarcie szalał na parkiecie Andrzej Mazurczak. Rozgrywający sam kończył akcje lub podawał do kolegów. Przewaga Kinga błyskawicznie rosła i sięgała kilkunastu punktów.