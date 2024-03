King Szczecin pokonał Zastal Zieloną Górę. Świetny mecz byłego kapitana Wilków

Spotkanie Kinga z Zastalem było zaplanowane na godzinę 15.30, ale szczeciński klub zdecydował się zmienić porę, gdyż o tej samej porze mieli grać piłkarze Pogoni Szczecin. I to była dobra decyzja, bo frekwencja na meczu koszykarzy dopisała. Wszyscy jednak liczyli, że King szybko wypracuje bezpieczną przewagę, a trenerzy nie będą chcieli przedłużać gry (czasami czy zmianami), tak, by fani szybko po spotkaniu przemieścili się z Netto Areny na Stadion Floriana Krygiera. Już na rozgrzewce było jednak ryzyko, że nastąpi obsuwa, bo z powodu awarii nie działały tablice świetle oraz boiskowe zegary. Służby techniczne musiały zainstalować rezerwowy sprzęt, co poszło sprawnie, ale mała trybuna nie do końca znała wynik meczu.

A rywalizacja od początku układała się po myśli Kinga. Szybkie, zespołowe akcje, skuteczność oraz zaangażowanie w obronie pozwoliły przejąć inicjatywę. Zastal się jednak nie zniechęcił i głównie za sprawą Pawła Kikowskiego (w latach 2014-22 gracz i kapitan Kinga) trzymał się blisko. Na jego trójki odpowiedzieli jednak Avery Woodson oraz Tony Meier (kolejny mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, co świadczy, że trener Arkadiusz Miłoszewski cały czas szuka optymalnego ustawienia składu).