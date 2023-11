Kiedyś to była zima w Szczecinie. Przypomnijcie sobie klimat sprzed lat na archiwalnych zdjęciach [ZDJĘCIA] 30.11.2023

Pamiętacie jeszcze takie zimy w Szczecinie? Archiwalne zdjęcia

Zdjęcia z zimy w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim pochodzą z lat 2001, 2006, 2007, 2010, 2012 i 2015.

W porównaniu do poprzednich zim, do dziś nie zmieniło się jedno. W mieście tradycyjnie pojawiły się bałwany, a najmłodsi szczecinianie wyciągali sanki i pędzili na osiedlowe górki. Na oblodzonych chodnikach starsze dzieciaki zastawiały na nieuważnych przechodniów pułapki, rozjeżdżając zamarznięte kałuże, ślizgając się na lodzie całymi godzinami. Łobuzy wrzucały śnieżki do tramwajów, a grzeczniejsze dzieci prowadziły wojny na kulki między sobą.