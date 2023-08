Kawa z cytryną wspomaga odchudzanie i leczy kaca? Uważaj na to! 22.08.2023

Kawa z cytryną a odchudzanie

Jakie właściwości ma kawa z cytryną?

Kawa swoje właściwości zawdzięcza przede wszystkim dzięki zawartości kofeiny oraz kwasu chlorogenowego (CGA), które działają antyoksydacyjnie. Kofeina zwalcza wolne rodniki i zmniejsza stres oksydacyjny, co obniża ryzyko rozwoju niektórych nowotworów np. wątroby, jelita grubego, prostaty czy endometrium. Kofeina zawarta w kawie ma natomiast działanie pobudzające, dodaje energii, poprawia koncentrację i samopoczucie. Co ważne, przyspiesza także metabolizm oraz proces spalania kalorii. Żeby najlepiej skorzystać z tego efektu, wskazane jest picie kawy tuż przed treningiem.

Cytryna natomiast jest źródłem witaminy C oraz flawonoidów, które są silnymi przeciwutleniaczami. Dzięki temu cytryna posiada takie same właściwości antyoksydacyjne jak kawa, a więc niszczy wolne rodniki i zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów.

Kawa z cytryną na kaca

Wielu amatorów picie kawy z cytryną uważa, że taki specyficzny napój może łagodzić... skutki kaca. Najprawdopodobniej stwierdzenie to związane jest z faktem, że kofeina obkurcza naczynia krwionośne, co wpływa na łagodzenie bólu głowy. Natomiast cytryna działa orzeźwiająco.

Czym jest espresso romano?

Większość z nas była zaskoczona dowiadując, że ryba po grecku wcale nie pochodzi z Półwyspu Peloponeskiego, pierogi ruskie nie mają nic wspólnego z Rosją, a placek po węgiersku to polski wynalazek. Wbrew nazwie, espresso romano na pewno nie napijemy się w rzymskich kawiarniach. Egzotyczny wygląd i śródziemnomorski aromat to wystarczające, aby tej kawy spróbować.

Jak przygotować kawę z cytryną - espresso romano?

Do przygotowania napoju potrzebne są tylko dwa składniki: kawa i cytryna. Espresso romano można przygotowywać na różne sposoby, ale najczęściej do zaparzonego w ekspresie ciśnieniowym espresso (25-30 ml) dodaje się plasterek cytryny. Można również do gotowego napoju wetrzeć skórkę z cytryny. Kawę z cytryną można pić zarówno na ciepło, jak i na zimno. Można też dodać do niej cukier lub mleko do smaku, jednak zwykle pije się ją bez żadnych dodatków.