Kąpieliska w woj. zachodniopomorskim 11.08.2023 czynne. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Kąpielisko to odpowiednie miejsce na relaks na świeżym powietrzu oraz spędzenie czasu ze znajomymi.

Sprawdź, które kąpieliska w województwie zachodniopomorskim dzisiaj (11.08.2023) są otwarte. W całym kraju sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Jednak terminy otwarcia i zamknięcia poszczególnych kąpielisk mogą się różnić. W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

Kąpielisko śródlądowe "Dziewoklicz" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 20:00

Adres:

Szczecin, Floriana Krygiera

Szczecin

zachodniopomorskie

Szczecin, Floriana Krygiera Szczecin zachodniopomorskie Akwen: Kanał Odyńca

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko śródlądowe "Głębokie" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 20:00

Adres:

Szczecin, ppłk. H. Kupczyka 2

Szczecin

zachodniopomorskie

Szczecin, ppłk. H. Kupczyka 2 Szczecin zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Głębokie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko śródlądowe "Dąbie" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 22:00

Adres:

Szczecin, Żaglowa 1

Szczecin

zachodniopomorskie

Szczecin, Żaglowa 1 Szczecin zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Dąbie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko śródlądowe w Lubczynie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 9.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Lubczyna, Lubczyna

Lubczyna

zachodniopomorskie

Lubczyna, Lubczyna Lubczyna zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Dąbie

Długość lini brzegowej: 150m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko śródlądowe w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Zieleniewo, Zieleniewo

Zieleniewo

zachodniopomorskie

Zieleniewo, Zieleniewo Zieleniewo zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Miedwie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Trzebieży Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Trzebież, Spacerowa

Trzebież

zachodniopomorskie

Trzebież, Spacerowa Trzebież zachodniopomorskie Akwen: Zalew Szczeciński

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko śródlądowe w Steklnie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 28/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 2.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Steklno, Steklno

Steklno

zachodniopomorskie

Steklno, Steklno Steklno zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Steklno

Długość lini brzegowej: 80m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko na jeziorze Strzeszowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 17.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Strzeszów, Strzeszów

Strzeszów

zachodniopomorskie

Strzeszów, Strzeszów Strzeszów zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Strzeszów

Długość lini brzegowej: 25m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Szczucze na jeziorze Szczucze w Golczewie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 20 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.07.2023

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Golczewo, Ogrodowa

Golczewo

zachodniopomorskie

Golczewo, Ogrodowa Golczewo zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Szczucze

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód - obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2023 - 15/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Międzyzdroje, Międzyzdroje - 600 m na wschód od mola do wejścia przy ul. Pomorskiej

Międzyzdroje

zachodniopomorskie

Międzyzdroje, Międzyzdroje - 600 m na wschód od mola do wejścia przy ul. Pomorskiej Międzyzdroje zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 600m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko usytuowane przy ul. Szarych Szeregów w Myśliborzu Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Myślibórz, Szarych Szeregów

Myślibórz

zachodniopomorskie

Myślibórz, Szarych Szeregów Myślibórz zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Myśliborskie

Długość lini brzegowej: 106m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie Międzywodzie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 8.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 6 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Międzywodzie, Międzywodzie - od ul. Westerplatte do ul. Szkolnej

Międzywodzie

zachodniopomorskie

Międzywodzie, Międzywodzie - od ul. Westerplatte do ul. Szkolnej Międzywodzie zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 600m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 2.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Choszczno, Bolesława Chrobrego 72

Choszczno

zachodniopomorskie

Choszczno, Bolesława Chrobrego 72 Choszczno zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Klukom

Długość lini brzegowej: 98m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie Dziwnów "Spadochroniarzy Polskich" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 8.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Dziwnów, Dziwna

Dziwnów

zachodniopomorskie

Dziwnów, Dziwna Dziwnów zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, tablica informacyjna. Kąpielisko "JANOWO" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Barlinek, Polana Lecha 1

Barlinek

zachodniopomorskie

Barlinek, Polana Lecha 1 Barlinek zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Barlineckie (Barlińskie)

Długość lini brzegowej: 45m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie Dziwnówek Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 8.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Dziwnówek, Dziwnówek - na wschód od ul. 1 Maja do ul. Plażowej

Dziwnówek

zachodniopomorskie

Dziwnówek, Dziwnówek - na wschód od ul. 1 Maja do ul. Plażowej Dziwnówek zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 400m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie Łukęcin "Bajkowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 8.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Łukęcin, Łukęcin - 100 m na wschód i 100 m na zachód od wejścia na plażę (przedłużenie ul. Morskiej)

Łukęcin

zachodniopomorskie

Łukęcin, Łukęcin - 100 m na wschód i 100 m na zachód od wejścia na plażę (przedłużenie ul. Morskiej) Łukęcin zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Pobierowo, Ciechanowska na wschód

Pobierowo

zachodniopomorskie

Pobierowo, Ciechanowska na wschód Pobierowo zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Pustkowo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Pustkowo, Pustkowo

Pustkowo

zachodniopomorskie

Pustkowo, Pustkowo Pustkowo zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Trzęsacz Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Trzęsacz, Trzęsacz

Trzęsacz

zachodniopomorskie

Trzęsacz, Trzęsacz Trzęsacz zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "OSiR Dębno" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dębno, Parkowa 20

Dębno

zachodniopomorskie

Dębno, Parkowa 20 Dębno zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Lipowo (Miejskie)

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Rewal Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Rewal, Rewal

Rewal

zachodniopomorskie

Rewal, Rewal Rewal zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 300m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Niechorze Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Niechorze, Niechorze

Niechorze

zachodniopomorskie

Niechorze, Niechorze Niechorze zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Niechorze, Starowiejska na wschód

Niechorze

zachodniopomorskie

Niechorze, Starowiejska na wschód Niechorze zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Niechorze, Leśna na wschód

Niechorze

zachodniopomorskie

Niechorze, Leśna na wschód Niechorze zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Pogorzelica, Morska na zachód

Pogorzelica

zachodniopomorskie

Pogorzelica, Morska na zachód Pogorzelica zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Pogorzelica Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 27.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Pogorzelica, Pogorzelica

Pogorzelica

zachodniopomorskie

Pogorzelica, Pogorzelica Pogorzelica zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 200m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad j. Okra Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 4.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Drawsko Pomorskie, Jeziorna

Drawsko Pomorskie

zachodniopomorskie

Drawsko Pomorskie, Jeziorna Drawsko Pomorskie zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Okra

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad j. Bobrowo Wielkie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kalisz Pomorski, Aleja Sprzymierzonych

Kalisz Pomorski

zachodniopomorskie

Kalisz Pomorski, Aleja Sprzymierzonych Kalisz Pomorski zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Bobrowo Wielkie

Długość lini brzegowej: 65m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Mrzeżyno Zachód Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 1/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 26.07.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00

Adres:

Mrzeżyno, Mrzeżyno Zachód

Mrzeżyno

zachodniopomorskie

Mrzeżyno, Mrzeżyno Zachód Mrzeżyno zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko Dźwirzyno Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2023 - 8/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 3.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dźwirzyno, Dźwirzyno

Dźwirzyno

zachodniopomorskie

Dźwirzyno, Dźwirzyno Dźwirzyno zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 730m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Grzybowo Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 22/06/2023 - 8/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 3.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kołobrzeg, Grzybowo

Kołobrzeg

zachodniopomorskie

Kołobrzeg, Grzybowo Kołobrzeg zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 710m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód "Plaża Wojskowa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 19/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2028 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 3.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kołobrzeg, Kołobrzeg

Kołobrzeg

zachodniopomorskie

Kołobrzeg, Kołobrzeg Kołobrzeg zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Starym Kaleńsku Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Stare Kaleńsko, Stare Kaleńsko 1

Stare Kaleńsko

zachodniopomorskie

Stare Kaleńsko, Stare Kaleńsko 1 Stare Kaleńsko zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Kaleńsko

Długość lini brzegowej: 16m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Kusy Dwór Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2023 - 28/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 4.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Czaplinek, Pięciu Pomostów 5

Czaplinek

zachodniopomorskie

Czaplinek, Pięciu Pomostów 5 Czaplinek zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Drawsko

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Drawtur Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 17:00

Adres:

Czaplinek, Pięciu Pomostów 1

Czaplinek

zachodniopomorskie

Czaplinek, Pięciu Pomostów 1 Czaplinek zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Drawsko

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Drawsko przy ulicy Drahimskiej Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 4.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Czaplinek, Drahimska

Czaplinek

zachodniopomorskie

Czaplinek, Drahimska Czaplinek zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Drawsko

Długość lini brzegowej: 150m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Camp Drawa na jeziorze Żerdno Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/06/2023 - 30/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.08.2023 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 18:00

Adres:

Stare Drawsko,

Stare Drawsko

zachodniopomorskie

Stare Drawsko, Stare Drawsko zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Żerdno

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie Kołobrzeg "Podczele" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 30.08.2028 Temperatura powietrza: 22°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 3.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kołobrzeg, Kołobrzeg

Kołobrzeg

zachodniopomorskie

Kołobrzeg, Kołobrzeg Kołobrzeg zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad j. Czaplino Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 4.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Czaplinek, Czaplino

Czaplinek

zachodniopomorskie

Czaplinek, Czaplino Czaplinek zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Czaplino

Długość lini brzegowej: 30m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko morskie w Sianożętach „Neptun” Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 3.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Sianożęty, Sianożęty

Sianożęty

zachodniopomorskie

Sianożęty, Sianożęty Sianożęty zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Gąski 210 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.07.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Gąski, Latarników

Gąski

zachodniopomorskie

Gąski, Latarników Gąski zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 98m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sarbinowo 211 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.07.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sarbinowo, Plażowa

Sarbinowo

zachodniopomorskie

Sarbinowo, Plażowa Sarbinowo zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 90m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Plaża MOSiR Wałcz Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.07.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wałcz, Chłodna 12

Wałcz

zachodniopomorskie

Wałcz, Chłodna 12 Wałcz zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Raduń

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Sarbinowo 212 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 28.07.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Sarbinowo, Pętla autobusowa

Sarbinowo

zachodniopomorskie

Sarbinowo, Pętla autobusowa Sarbinowo zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 80m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża nad Zamkowym Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 21.07.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Wałcz, Bydgoska

Wałcz

zachodniopomorskie

Wałcz, Bydgoska Wałcz zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Zamkowe

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Mielenko 215 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 31.07.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Mielenko, Brzozowa

Mielenko

zachodniopomorskie

Mielenko, Brzozowa Mielenko zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 90m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Marina Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 18°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 7.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Borne Sulinowo, Jeziorna

Borne Sulinowo

zachodniopomorskie

Borne Sulinowo, Jeziorna Borne Sulinowo zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Pile

Długość lini brzegowej: 40m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Kąpielsko nr 3 nad jeziorem Trzesiecko "Mysia wyspa" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Szczecinek, Wyspa na jeziorze Trzesiecko dz. nr 53/1 obręb 28 Trzesieka

Szczecinek

zachodniopomorskie

Szczecinek, Wyspa na jeziorze Trzesiecko dz. nr 53/1 obręb 28 Trzesieka Szczecinek zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Trzesiecko

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nr 1 - nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza "plaża miejska" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 20:00

Adres:

Szczecinek, Mickiewicza

Szczecinek

zachodniopomorskie

Szczecinek, Mickiewicza Szczecinek zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Trzesiecko

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Łazy 224 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 14°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.08.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łazy, Leśna na wysokości OW Jaroszowiec

Łazy

zachodniopomorskie

Łazy, Leśna na wysokości OW Jaroszowiec Łazy zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 90m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Łazy 223B Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 14°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 8.08.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Łazy, na wschód od wejścia głównego na plażę ulicy Leśnej

Łazy

zachodniopomorskie

Łazy, na wschód od wejścia głównego na plażę ulicy Leśnej Łazy zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 90m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Porost Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 15°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 9.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Porost, Porost

Porost

zachodniopomorskie

Porost, Porost Porost zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Chlewo Wielkie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Dąbki Zachód – kąpielisko I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dąbki, Dąbki

Dąbki

zachodniopomorskie

Dąbki, Dąbki Dąbki zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Dąbki Wschód – kąpielisko I Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dąbki, Dąbki

Dąbki

zachodniopomorskie

Dąbki, Dąbki Dąbki zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Dąbki Wschód – kąpielisko II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dąbki, Dąbki

Dąbki

zachodniopomorskie

Dąbki, Dąbki Dąbki zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko Dąbki Zachód – kąpielisko II Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Dąbki, Dąbki

Dąbki

zachodniopomorskie

Dąbki, Dąbki Dąbki zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Bobolin Wschód Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 3.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Bobolin, Plażowa

Bobolin

zachodniopomorskie

Bobolin, Plażowa Bobolin zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 400m Dodatkowe informacje: kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Bobolin Zachód Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 17°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Bobolin, Wojska Polskiego

Bobolin

zachodniopomorskie

Bobolin, Wojska Polskiego Bobolin zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 400m Dodatkowe informacje: kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Śródlądowe w Białym Borze nad Jeziorem Łobez Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 10.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.07.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Biały Bór, Sądowa 30

Biały Bór

zachodniopomorskie

Biały Bór, Sądowa 30 Biały Bór zachodniopomorskie Akwen: Jezioro Łobez

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Kopań Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 11.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 16°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na parametry mikrobiologiczne

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kopań, Zejście 1Z

Kopań

zachodniopomorskie

Kopań, Zejście 1Z Kopań zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: 400m Dodatkowe informacje: kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna. Kąpielisko: Jarosławiec Zachód „Plaża Rusinowo” Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 8.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 7 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 17:30

Adres:

Jarosławiec,

Jarosławiec

zachodniopomorskie

Jarosławiec, Jarosławiec zachodniopomorskie Akwen: Morze Bałtyckie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: kosze na śmieci, toaleta, maszt z flagą wopr, ratownik, tablica informacyjna. Czym są kąpieliska? Kąpielisko to wydzielony fragment wód powierzchniowych, który przeznaczony jest do kąpieli w celach rekreacyjnych. W takich miejscach możesz bezpiecznie spędzać czas. Jeśli wybierasz się na kąpielisko w gorący dzień koniecznie zabierz ze sobą okrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, koc, ręcznik, a także krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, by się nawadniać.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

