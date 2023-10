Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 23.10.2023

Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło?

Od lipca wzrośnie płaca minimalna w Polsce

Wejdź w naszą galerię i sprawdź szczegóły Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. W 2007 roku płaca minimalna wynosiła 936 zł , następnie w 2015 roku wynosiła 1750 zł, a stawka godzinowa nie obowiązywała. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce za pracę brutto wynosiło 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa to 19,70 zł. W tym roku przewidziano dwie podwyżki płacy minimalnej. Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w ciągu roku to efekt wysokiej inflacji. Pierwszy podwyżka miała miejsce na początku roku i wzrosła do poziomu 3490 złotych brutto. W porównaniu do stycznia 2022 roku to o aż 480 zł więcej. Natomiast minimalna stawka godzinowa wynosi z kolei 22,80 zł. Zobacz również:

Ile wyniesie płaca minimalna od lipca 2023 roku?

Już od 1 lipca 2023 r. najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 3600 zł brutto. To z kolei więcej o 590 zł, czyli 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ubiegłym roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa wzrośnie natomiast do 23,50 zł.

Ile zarobisz na rękę? Sprawdź wyliczenia Twojej pensji od lipca 2023 roku

Aby poznać wartość pensji minimalnej netto, od kwoty brutto należy odjąć składki społeczne, zdrowotną oraz zaliczkę na podatek PIT. Dokładna kwota najniższej krajowej netto uzależniona jest też od:

złożenia oświadczenia PIT-2 w zakładzie pracy,

uczestnictwa w PPK,

pracy poza miejscem zamieszkania,

czy uwzględnienia autorskich kosztów uzyskania przychodów.

Od stycznia najmniej zarabiający w kraju na rękę otrzymują 2 709,48 zł. Natomiast od lipca będzie to 2783,86 zł. Kwotę taką otrzyma aż 3 miliony Polaków. To tyle osób wedle wyliczeń otrzymuje najniższe możliwe wynagrodzenie w kraju.

Podwyżka płacy minimalnej a umowa zlecenie

Przepisów dotyczących płacy minimalnej nie stosuje się do umów cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione na umowie zleceniu lub samozatrudnieni, którzy świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej, objęte są od roku 2017 minimalną stawką godzinową. Nie jest to stała kwota i zmienia się ona co roku. Nie inaczej będzie i w tym roku. Minimalna stawka godzinowa netto na umowie zleceniu od 1 stycznia 2023 r. wynosi 16,41 zł, natomiast od 1 lipca 2023 roku wzrośnie do 16,98 zł. Jednak stawka ta może się różnić w zależności od opłacanych składek i zwolnienia z opodatkowania.

