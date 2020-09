Już we wrześniu może zapaść decyzja w sprawie rewolucji w strefie płatnego parkowania w Szczecinie

Szczegóły Projekt zaprezentowany jeszcze przed wakacjami zakłada, że w strefie A pierwsza godzina kosztowałaby 3,60 zł (druga 4,30 zł, trzecia 5,10 zł, i 3,60 zł za każdą kolejną), a w strefie B 2,80 zł za pierwszą godzinę (3,30 zł za drugą, 3,90 zł za trzecią i 2,80 za każda kolejną). Obecnie to 2,80 zł (A) i 1,60 zł (B) za pierwszą godzinę. Uwzględniono trzy warianty poszerzenia SPP, które razem obejmują ok. 4900 miejsc postojowych wobec blisko 7 tys. istniejących obecnie. Kolejna propozycja to podniesienie cen jednorazowych abonamentów, opłaty dodatkowej i opłat zryczałtowanych (za wyjątkiem opłat dla osób niepełnosprawnych i rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych). Abonamenty miesięczne mają być dostępne tylko dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie.

Jeśli radni ją zaakceptują, podwyżki opłat w SPP obowiązywałyby od owego roku. Na razie ie wiadomo, czy w projekcie uwzględniono propozycje mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Zgłoszono wtedy ok. 200 wniosków i opinii, które były przedmiotem analiz w urzędzie miejskim.

Projekt zakłada likwidację abonamentów rocznych. Kolejną nowością jest abonament dla każdego na dowolną liczbę dni roboczych w cenie 34,60 zł/dzień dla strefy A i 26,80 dla B. Przy 17 stacjach SKM planowana jest budowa parkingów P&R na blisko 900 miejsc. Autorzy koncepcji proponują także wykorzystanie przestrzeni poza drogami publicznymi na tworzenie płatnych parkingów niestrzeżonych. Powstałyby w ciągu pięciu lat - Parkingi takie poprzez zastosowanie preferencji dla mieszkańców oraz innych niż w SPP cen pozwolą na zwiększenie rotacji i uporządkowanie parkowania w danym rejonie - wyjaśniają autorzy opracowania. Projekt wskazuje trzy konkretne lokalizacje: ulice Szymanowskiego i Ogińskiego, pod Trasą Zamkową i ul. Czarneckiego (w sumie ok. 340 miejsc).

Następnym elementem są parkingowce na ok. 700 miejsc w znanych już lokalizacjach: kwartał ulic. Bohaterów Getta Warszawskiego i Wojska Polskiego – ok. 200 miejsc; plac Zawiszy – nie mniej niż 200 miejsc;

Trasa Zamkowa – ok. 210 miejsc + 100 miejsc bezpośrednio pod Trasą Zamkową.

Od roku 2012 liczba zarejestrowanych pojazdów w Szczecinie wzrosła z 238 tys. do ponad 300 tys. Badania zapełnienia strefy wykonane pod koniec 2018 roku wskazują, że na wielu ulicach SPP i tuż za jej granicami zapełnienie miejsc postojowych w godzinach największej kumulacji przekracza 100 proc. (co wynika z faktu, że kierowcy parkują także w miejscach niedozwolonych). Przeciętne dzienne napełnienie strefy wynosi 92,9 proc. (w godzinie maksymalnej – 97,1 proc.), a powinno oscylować ok. 70-80 proc. Stąd propozycja zmian w SPP, która w obecnym kształcie działa od 2012 r.