Jubileuszowy mural na dachu "Przełomów". Dopiero widok z góry pozwala docenić jego piękno

Sierpień 80 – Szczecin 2020 to żywa galeria plakatu oglądana w formie spaceru po mieście. Do udziału zaproszeni zostali ważni przedstawiciele medium plakatu ze Szczecina. Artyści różnych pokoleń, odmiennego języka plakatu stworzyli uliczną galerię wielkoformatowych plakatów, odnosząc się swoimi pracami do historycznego wydarzenia, jak i do płynącej z niego lekcji dla współcześnie zmieniającego się miasta.

Wydarzeniu towarzyszyła akcja malowania muralu na placu przy placu Solidarności, na dachu CDP Przełomu – Muzeum Narodowego w Szczecinie przez Marcina Papisa „Krasa”.