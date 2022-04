Joanna Pondo, sędzia piłkarska ze Stargardu, opowiada nam o kulisach swojej pracy

Jak to się stało, że zostałaś sędzią piłkarskim?

Skąd u ciebie pasja do piłki nożnej?

- Od najmłodszych lat sport zajmuje dużą część mojego życia, a fakt, że w szkole podstawowej zapisałam się właśnie do sekcji kobiecej piłki nożnej, był czystym przypadkiem. Trener, który pełnił również funkcję skauta, czyli osoby poszukującej młodych i perspektywicznych talentów, zaproponował mi przyjście na profesjonalny trening piłkarski i tak też została zaszczepiona we mnie miłość do tego sportu.