Jeszcze niedawno zagrzewała piłkarzy Pogoni. Teraz zasili latarnie uliczne w Szczecinie [ZDJĘCIA]

- EcoGenerator z tego, co już niepotrzebne (odpady komunalne, zmieszane) potrafi wyprodukować czystą energię. Tak też stało się z gigantyczną flagą, która trafiła do naszego bunkra na odpady. Stamtąd operator suwnicy za pomocą kilkutonowego chwytaka wrzucił ją do kotła prosto na rozpalony ruszt. Dzięki temu flaga miała swój udział w produkcji energii elektrycznej, która zasila m.in. lampy uliczne w Szczecinie oraz energii cieplnej, którą można poczuć w kranach - czytamy na facebookowej stronie EcoGenerator Szczecin.

Flaga zgodnie z napisami na niej umieszczonymi należała do kibiców z Polic. Czy powinna trafić do odpadów zmieszanych, tak jak zdarzyło się to w tym przypadku?