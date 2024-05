Jesteś w związku małżeńskim? Czeka cię duży zastrzyk gotówki! Do zgarnięcia nawet 8 tys. złotych! 29.05.2024

Dodatkowe pieniądze dla małżeństw. Poznaj szczegóły

Projekt, który potocznie nazywany jest "500 plus dla małżeństw" to efekt petycji obywatelskiej pochodzącej z 2022 roku. Jej autor Eugeniusz Szymala, uważa, że małżeństwa o wieloletnim stażu powinny otrzymywać dodatkowe środki uzależnione od liczby wspólnie przeżytych lat.

Dodatkowe 8 tys. zł dla małżeństw. Warunki wypłaty

Do Senatu wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia jednorazowego świadczenia dla par z wieloletnim stażem. Autor petycji ma już gotowy projekt ustawy, w którym proponuje, by seniorzy, którzy długo są ze sobą razem, dostawali od 5 do 8 tys. zł.

Jak podaje dziennik "Fakt", autor obywatelskiej petycji proponuje, by pieniądze trafiały do małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. W ich przypadku kwota świadczenia miałaby wynieść 5 tys. zł. Im wyższy staż, tym wyższa byłaby kwota wsparcia.