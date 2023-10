Jest umowa na analizę nawigacyjną pod planowany tor podejściowy do portu zewnętrznego w Świnoujściu

- Pod kątem znaczenia w zakresie rozpoczęcia zupełnie nowej, przyszłościowej inwestycji, czyli budowy nowego podejścia do portu ta umowa jest kluczowa. Urząd morski pracował nad tym bardzo długo, żeby stworzyć rozwiązanie, które myślę, że na przyszłe pokolenia, zabezpieczy swobodny dostęp do zespołu portów Szczecin-Świnoujście - uważa wiceminister Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- To właśnie ten dokument, na którego umowę podpisaliśmy, będzie wskazywał dokładne parametry torów i jakie rodzaje statków maksymalnych będą się mogły w nich poruszać. Kwota umowy to 602 000 złotych, może i niewielka, ale rzeczywiście jest to znaczący krok - mówi Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wartość tego przedsięwzięcia to 7 mld 331 mln 25 tys. złotych, a kwota dofinansowania z programu FEnIKS wynosi 2 mld 805 mln 770 tys. złotych. Planowana inwestycja będzie polegała na utworzeniu wschodniego toru podejściowego do Świnoujścia, o głębokości technicznej 17,0 m i szerokości 500 m, obejmującego odcinek długości ok. 70 km. Nowe podejście zostanie poprowadzone na wschód od wejścia do portu w Świnoujściu i będzie przebiegać po wodach polskiego morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.