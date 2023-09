Jesienne jezioro Szmaragdowe zachwyca. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Szczecinie! [ZDJĘCIA]

Jezioro Szmaragdowe zachwyca jesienią!

Choć, co prawda, do niektórych miejsc jeszcze nie dotarła "polska złota jesień", to jezioro Szmaragdowe wygląda niezwykle klimatycznie. To idealne miejsce na niedzielny spacer oraz podziwianie bajkowej natury wokół tego zbiornika wodnego.

Warto pamiętać, że Puszcza Bukowa to nie tylko jezioro Szmaragdowe. Piękny kompleks leśny położony na prawobrzeżu, wchodzi w skład Szczecińskiego Parku Krajobrazowego.

Zobaczcie, jak piękne jesienią jest jezioro Szmaragdowe!