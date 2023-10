Jesień mieni się tysiącem barw. Idealny czas na wycieczki i spacery [ZDJĘCIA]

Pomorze Zachodnie w jesiennej scenerii. Zobacz zdjęcia!

Sprawdź zdjęcia autorstwa fotoreportera Głosu Szczecińskiego, Andrzeja Szkockiego.

Jesień to czas niezwykłych kolorów, które rozświetlają ogrody i parki. Dzięki pięknie przebarwiającym się liściom drzew i krzewów możemy podziwiać niesamowity jesienny spektakl. Tak właśnie rośliny przygotowują się do zimy. Zanim zapadną w zimowy sen, wydobywają z liści to, co pomoże im przetrwać niekorzystne warunki. Dlatego właśnie liście wielu drzew i krzewów zmieniają kolor z zielonego na żółty, pomarańczowy, czerwony czy rdzawy.