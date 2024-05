Jerzy Owsiak na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Szczecinie [ZDJĘCIA]

To 83 miejsce w Polsce nazwane imieniem WOŚP.

- Zawsze mówimy: jak macie się pokłócić w radzie miasta, to w ogóle nie zaczynajcie o tym mówić. Bo potem budzi to może jakieś zastrzeżenia. Oby nie budziło niezadowolenia. To musi być od serca - mówi Jerzy Owsiak, prezes Fundacji WOŚP. - Szczecin jest nam bardzo bliski, bo zrobiliśmy tu drugi najpiękniejszy festiwal świata na lotnisku w Dąbiu. Zapraszamy również na festiwal Pol’and’Rock, który już w tym roku w Czaplinku.