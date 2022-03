Jarosław Mroczek: Runjaic to profesjonalista. Wspólnie pracujemy na sukces

W czwartek Pogoń oficjalnie poinformowała, że po trwającym sezonie z klubem pożegna się trener Kosta Runjaic. Szkoleniowiec podkreślił, że chce dokończyć ligę z sukcesem, ale intuicja podpowiadała mu, że potrzebuje nowych wyzwań. Nie wiadomo, gdzie będzie pracował, choć najwięcej się mówi, że trafi do Legii Warszawa.

Pogoń ma teraz czas, by znaleźć nowego szkoleniowca, który poprowadzi drużynę od nowego sezonu i kwalifikacji w europejskich pucharach.

Czy był moment, rozmowa, gdy Pan wyczuł, że rozmowy z trenerem Runjaicem nie pójdą w kierunku przedłużenia umowy? Może i Was ta decyzja zaskoczyła?

Jarosław Mroczek: Nie było w tym niczego zaskakującego. To jest życie. Nie ma też mowy o jakiś negatywnych emocjach, a raczej jest dużo pozytywnego nastawienia. Bardzo szanuję to co trener zrobił dla Pogoni i rozumiem jego motywację. Może podczas czwartkowej konferencji trener nie powiedział jasno jednej rzecz, a o której my rozmawialiśmy. On chce być w Szczecinie zapamiętany, jako trener, który doprowadził klub do dużego sukcesu. Ma nadzieje, że ten ten sukces będzie i na tym teraz się skupia. Czasami właśnie w takich chwilach najlepiej odejść, by zapisać się wzorowo w historii klubu. Trener podjął intuicyjną decyzję, ale tak też wyglądało przyjęcie pracy w Szczecinie. Proszę się nie doszukiwać w tej decyzji tajemnych rzeczy, bo tu nic takiego nie ma. Chcę podkreślić, że w Pogoni wszystko jest przejrzyste i funkcjonuje w cywilizowany sposób. W tym kraju, w którym jeden pluje na drugiego można jednak normalnie funkcjonować i działać zgodnie z zasadami kultury.