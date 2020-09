Jarosław Kaczyński nawet na wakacjach w pracy? Stery Polski w dobrych rękach MEMY. Internauci komentują wakacje prezesa PiS

Wakacje Kaczyńskiego stały się głośnym tematem już w 2017 roku, kiedy sieć obiegła zdjęć prezesa PiS w biało-czerwonej pelerynie przeciwdeszczowej.

Całą sytuację skomentowała posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska.

Mam wrażenie, że co roku, kiedy Jarosław Kaczyński udaje się na wakacje, to leje. Pech, czy to Polska płacze deszczem? - napisała Żukowska.