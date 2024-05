Janusz Józefowicz wybierał tancerzy do musicalu "Polita"

W castingu uczestniczyło około 40 osób. Przyjechały z różnych rejonów kraju, m.in. w Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia. Byli też tancerze i tancerki ze Szczecina.

Do drugiego etapu castingu Janusz Józefowicz wybrał osiem osób – to same panie.

Kolejny casting odbędzie się być może jeszcze w tym miesiącu, najpóźniej w pierwszej połowie czerwca. Nadal zatem można wysyłać zgłoszenia.

Na kolejny casting realizatorzy zapraszają tancerki i tancerzy od 18. roku życia. Wymagana jest ogólna sprawność fizyczna i umuzykalnienie. Mile widziane: umiejętności wokalne i doświadczenie sceniczne.

Nadal poszukiwana jest osoba do roli tanecznej – Rudolfa Valentino.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszenia, zawierającego CV oraz materiał/link, który najlepiej przedstawi umiejętności taneczne, na adres na e – mailowy: [email protected]

"Polita" to widowisko w 3D, stworzone na podstawie biografii jednej z największych gwiazd kina niemego - Poli Negri. W postać słynnej aktorki wcieli się aktorka Teatru Polskiego, Sylwia Różycka.

Premiera "Polity" odbędzie się 14 września w Teatrze Polskim.