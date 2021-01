Jak wygląda stadion Pogoni Szczecin na tydzień przed startem wiosny? Zobacz ZDJĘCIA

Stoją już trzy trybuny, dwie oddane do użytku. A wschodnia jest zadaszona, uzupełniane są dolne rzędy trybun z elementów prefabrykowanych. Dzięki temu boisko będzie bliżej widowni. Na sektorach pojawiają się schody. Nie ma planów, by wschodnia trybuna szybko zaczęła służyć kibicom, a i wiele tam jeszcze do zrobienia pod trybunami oraz w miejscach, gdzie będzie funkcjonować restauracja czy muzeum.

Są i zmartwienia. Cały czas naświetlana jest murawa na płycie głównej, ale większość obserwatorów piątkowego spotkania towarzyskiego Pogoni z Arką Gdynia zwróciła uwagę, że stan boiska jest zły i pogarszał się z każdą minutą. Coraz więcej osób sygnalizuje, że konieczna będzie wymiana. Kiedy? Pierwszy, spokojniejszy termin to przerwa między sezonami, ale nie wiadomo, czy będzie wystarczająco dużo czasu na taką wymianę, gdy Portowcy zakwalifikują się do europejskich pucharów (mają na to ogromną szansę). Kłopot jest także na boisku nr 3, gdzie była usterka w aparaturze podziemnej (nieszczelność), a co również odbiło się na jakości murawy.