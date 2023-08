Jak urządzić ogródek warzywny na balkonie? Sprawdź, jak zacząć przygodę z uprawianiem warzyw 03.08.2023

Jak zacząć uprawiać warzywa na balkonie?

Warzywniak na balkonie - od czego zacząć?

Wybrane rośliny dopasuj też do nasłonecznienia Twojego balkonu – np. pomidorki koktajlowe lubią pełne słońce, a sałata dobrze będzie rosnąć także w półcieniu.

Jak sadzić warzywa na balkonie?

Jeżeli posiadasz mały balkon i powyższe propozycje nie sprawdzą się na Twoim balkonie, pomyśl nad stworzeniem pionowego warzywniaka, którego bazą będą kratki (drewniane lub metalowe) przytwierdzone do ściany. Na takiej konstrukcji możesz powiesić skrzynki, koszyczki lub półki na doniczki. Planujesz uprawiać przede wszystkim zioła? Sprawdź doniczki nakładane pod kątem jedna na drugą. To bardzo modne rozwiązanie, które jednocześnie pozwala zaoszczędzić przestrzeń.

Co najlepiej posadzić na balkonie?

Pomidor koktajlowy to idealny wybór na balkon. Jest ozdobny, smaczny, a do tego łatwy w uprawie. Pamiętaj, że w jego przypadku liczy się zasada: im większa i cięższa donica, tym lepiej.

Zioła hodowane na balkonie

Zioła są łatwe w uprawie, a w dodatku będą pysznym dodatkiem do sałatek, sosów i innych domowych smakołyków. Miłośnicy włoskich dań na pewno docenią możliwość hodowania m.in. bazylii i oregano. Na letnie upalne dni zimna lemoniada z miętą? Tak, miętę również możesz na spokojnie hodować w domu.

Pamiętaj! W przypadku ziół bardzo ważne jest regularne ich przycinanie nożyczkami lub ostrym nożem. Najlepiej robić to w słoneczne dni rano lub przed południem.

Co jeszcze? Do domowych obiadów przydadzą się: koper, majeranek, tymianek, lubczyk, kolendra oraz pietruszka.

Warzywa na balkonie. O tym musisz pamiętać

W przypadku warzywnika na balkonie istotne jest właściwe podlewanie. Oto złote zasady, które zapewnią Ci optymalne plony:

Nie zapomnij o obfitym i regularnym podlewaniu,

W upalne dni nawet dwa razy dziennie, a kiedy jest zimniej, co kilka dni,

Pamiętaj, że warzywa wymagają podlania, gdy warstwa wysuszonego podłoża sięga do około 2 cm głębokości.

Kluczowe będzie również podłoże. W tym przypadku sprawdzi się podłoże do roślin balkonowych lub po prostu do warzyw. Są to z reguły mieszkanki wzbogacone odpowiednimi składnikami zapewniającymi właściwy wzrost.