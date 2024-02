Instytucje kultury walczą o pieniądze na swoją działalność

Pomysły miasta na rozwiązanie tej sytuacji są następujące: w przypadku MBP zmniejszono koszty najmu najdroższej siedziby ProMedia o 300 tys. zł. Kwota ta może pokryć zapotrzebowanie, o które wnioskuje dyrektor. To jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów.

Lidia Rogaś przedstawiła prezentację, w której pokazała, jak kształtowały się budżety poszczególnych instytucji kulturalnych. Jednak największe emocje wzbudziło porównanie instytucji kulturalnych do firm, które powinny generować również przychody własne, a te w niektórych placówkach w ostatnim roku spadły.

- Mówienie, że instytucja kultury to firma jest kompromitujące. Pani chce zrzucić na nas odpowiedzialność za sytuację finansową naszych placówek zarzucając nam złe zarządzanie - mówi Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. - Do czego mamy zapraszać widzów i z czego czerpać zyski? Do tej nory, w której pracujemy od 1976 roku? Myśmy w ubiegłym roku wygenerowali zyski rzędu 20 proc., co uważam za nasz sukces. Słyszałem takie głosy od niektórych z państwa, że my jesteśmy niszą. Powiedzcie waszym wyborcom głośno, że jesteśmy niszą, że jesteśmy nieważni. W tej sytuacji moja funkcja jest pierwsza do restrukturyzacja, bo ja nie mam czego programować, ponieważ produkcja spektakli zostanie za chwilę wstrzymana. Ja musze chodzić i żebrać, żeby artyści chcieli u nas pracować, a nie chcę już żebrać.