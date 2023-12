Ile kosztuje Mikołaj? Najdroższy jest 6 i 24 grudnia

Koszt spotkania z Mikołajem w domu prywatnym zależy od przede wszystkim od terminu, czasu wizyty i miejsca. Najchętniej Mikołaj do domu zamawiany jest na 6 grudnia i 24 grudnia. Ile wtedy kosztuje wynajęcie Mikołaja? W te dwa dni cena jest najwyższa.

Wynajęcie Mikołaja to koszt od 200 do nawet 350 zł. Natomiast poza tymi dwoma dniami jest szansa, że za 5 minutową wizytę Mikołaja (najczęściej w drzwiach domu) zapłacimy 100 zł. To zazwyczaj usługi wykonywane przez osoby prywatne, mieszkające gdzieś w pobliżu. Najczęściej trzeba jednak przeznaczyć na wizytę około 200 zł. Wizyta taka trwa do 20 minut. Oczywiście jeśli chcesz oprócz Mikołaja mieć Śnieżynkę, czy Elfinkę, to trzeba dopłacić kolejne 100 lub 150 zł. Dojazd w obrębie miasta takiego Mikołaja jest darmowy. Natomiast jeśli zamawiacie wizytę z dala od dużego miasta, należy do ceny doliczyć koszty dojazdu czyli najczęściej 1 zł za 1 km w jedną stronę od siedziby firmy do Twojego domu. Dojazd w obrębie miasta jest darmowy.