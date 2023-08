Ile dać pieniędzy dziecku na komunię? Te kwoty najczęściej pojawiają się w kopertach. Zobacz ile wypada przeznaczyć 19.08.2023

Ile pieniędzy dać na komunię?

Nie wiesz ile pieniędzy przeznaczyć na komunijny prezent? Szczegóły przedstawiamy w naszej galerii. Wyjaśnimy ile pieniędzy powinni przeznaczyć chrzestni, dziadkowie oraz pozostali goście.

Ile powinniśmy wydać na prezent komunijny lub włożyć do koperty? Tak naprawdę tyle, ile uważamy za stosowne oraz tyle, by nie nadwyrężyć naszego budżetu. Kwotę, jaką chcemy ofiarować, należy również dostosować do możliwości rodziców dziecka, tak by nie czuli się zakłopotani zbyt wielką hojnością lub urażeni zbyt skromnym podarunkiem. Zawsze można również podpytać rodziców o to, co chciałoby dostać dziecko idące do komunii.