III liga piłkarska: Nasz zespoły w tej serii bez zwycięstwa

Błękitni grali na boisku Bałtyku Gdynia. Gospodarze po niespełna półgodzinie gry objęli prowadzenie, a później długo się pilnowali i trzymali trzy punkty. W doliczonym czasie gry wyrównał Mykyta Wowczenko.

Także w doliczonym czasie gry do siatki trafił Kacper Wojdak ze Świtu i szczecinianie doprowadzili do remisu 1:1 z Pogonią Nowe Skalmierzyce.

Świtowcy przystąpili do meczu z nadzieją na rehabilitację po dwóch derbowych porażkach (z Pogonią II i Błękitnymi), ale ostatnia przerwa w rozgrywkach mogła wybić ich z rytmu. Gra się nie kleiła i to rywale objęli prowadzenie. Również z rzutu karnego. Z lewego skrzydła piłka została dograna na 13. metr, a tam Jakub Kuzko położył dwie ręce na ramionach rywala. Piłkarz Pogoni upadł, a sędzia podyktował jedenastkę. Przemysław Matłoka nie wyczuł intencji strzelca, rzucił się w drugi bok i goście prowadzili. Wyrównanie padło również z rzutu karnego. Akcja też została poprowadzona lewym skrzydłem, ale po próbie podania piłka trafiła w rękę przeciwnika. Ten zarzekał się, że trafiła w bark i to nie była podstawa do jedenastki, za to sędzia błyskawicznie uznał, że zawodnik ułożeniem rąk powiększył swoją sylwetkę i pokazał na karnego. Kacper Wojdak pewnie wykorzystał sytuację.