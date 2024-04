II tura wyborów samorządowych 2024. Znamy frekwencję na godz. 12 [RELACJA NA ŻYWO]

W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o przebiegu II tury wyborów samorządowych w regionie. Ten materiał jest aktualizowany. Odśwież stronę, aby wyświetlić najnowsze wiadomości.

•13:50

Frekwencja w woj. zachodniopomorskim w zależności od powiatu.

PKW

•13:46 Frekwencja w woj. zachodniopomorskim

W naszym województwie w II turze wyborów uprawionych do głosowania jest 475 801 osób. Do godz. 12 wydano 60 554 kart do głosowania, co stanowi 12,73 proc.

•13:35 Frekwencja na godz. 12

- W ponownym głosowaniu według stanu na godz. 12 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 12 mln 17 tys. 627 osób. Wydano 1 554 318 kart do głosowania, co stanowi 12,9 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach — powiedział Sylwester Marciniak przewodniczący PKW.

•13:25

Za chwilę rozpocznie się konferencja PKW. Zostaną wtedy ogłoszone pierwsze dane o frekwencji na godz. 12.

•10:15

Marciniak poinformował, że głosowanie odbywa się w 11 tys. 99 stałych obwodach głosowania i 789 odrębnych. Liczba mieszkańców w tych gminach i miastach wynosi blisko 15 mln obywateli, a liczba wyborców - przeszło 12 mln. W przeprowadzeniu wyborów uczestniczy ponad 100 tys. członków obwodowych komisji wyborczych i 7 tys. 166 członków okręgowych komisji wyborczych.

•10:05

- Wybory przebiegają w nadzwyczaj spokojnej atmosferze, ale oczywiście zdarzają się incydenty. Z ostatniego meldunku wynika, iż od początku działań zabezpieczających doszło do 76 przestępstw i wykroczeń (w tym 55 wykroczeń) - powiedział Sylwester Marciniak przewodniczący PKW.

•7:40

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi pierwsze dane o frekwencji w południe podczas konferencji prasowej o godz. 13.30.

•7:05

Gminy w regionie, w którym odbywa się II tura wyborów samorządowych: