II tura wyborów samorządowych 2024. Pierwszy wyniki głosowania [RELACJA NA ŻYWO]

W Chojnie burmistrzem prawdopodobnie pozostanie Barbara Rawecka. Dostała ok. 55 proc. głosów. Jana Będzaka poparło ok. 45 proc. mieszkańców.

W naszym województwie w II turze wyborów uprawionych do głosowania jest 475 801 osób. Do godz. 17 wydano 158 150 kart do głosowania, co stanowi 33,23 proc.

II tura wyborów samorządowych 2024 Andrzej Szkocki

II tura wyborów samorządowych 2024 Andrzej Szkocki

II tura wyborów samorządowych 2024 Andrzej Szkocki

•13:50

Frekwencja w woj. zachodniopomorskim w zależności od powiatu.

PKW

•13:46 Frekwencja w woj. zachodniopomorskim

W naszym województwie w II turze wyborów uprawionych do głosowania jest 475 801 osób. Do godz. 12 wydano 60 554 kart do głosowania, co stanowi 12,73 proc.

•13:35 Frekwencja na godz. 12

- W ponownym głosowaniu według stanu na godz. 12 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 12 mln 17 tys. 627 osób. Wydano 1 554 318 kart do głosowania, co stanowi 12,9 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach — powiedział Sylwester Marciniak przewodniczący PKW.

•13:25

Za chwilę rozpocznie się konferencja PKW. Zostaną wtedy ogłoszone pierwsze dane o frekwencji na godz. 12.

•10:15

Marciniak poinformował, że głosowanie odbywa się w 11 tys. 99 stałych obwodach głosowania i 789 odrębnych. Liczba mieszkańców w tych gminach i miastach wynosi blisko 15 mln obywateli, a liczba wyborców - przeszło 12 mln. W przeprowadzeniu wyborów uczestniczy ponad 100 tys. członków obwodowych komisji wyborczych i 7 tys. 166 członków okręgowych komisji wyborczych.

•10:05

- Wybory przebiegają w nadzwyczaj spokojnej atmosferze, ale oczywiście zdarzają się incydenty. Z ostatniego meldunku wynika, iż od początku działań zabezpieczających doszło do 76 przestępstw i wykroczeń (w tym 55 wykroczeń) - powiedział Sylwester Marciniak przewodniczący PKW.

•7:40

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi pierwsze dane o frekwencji w południe podczas konferencji prasowej o godz. 13.30.

•7:05

Gminy w regionie, w którym odbywa się II tura wyborów samorządowych: