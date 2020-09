Hybrydowy "lew" jeździł na polickich liniach

Autobus man lion's city 12C efficienthybrid ma tzw. moduł hybrydowy w postaci superkondensatorów, które gromadzą energię kinetyczną odzyskaną w czasie hamowania pojazdu. Następnie jest ona wykorzystywana w czasie postoju autobusu do zasilania urządzeń pokładowych i wspomaga ruszanie pojazdu. Dzięki takiemu rozwiązaniu silnik spalinowy może pozostawać zgaszony w czasie postoju np. na przystankach. Niewykluczone, że hybrydy znajdą się we flocie polickiego przewoźnika.

- Sprawdzimy jaki był efekt oszczędności. Dodam, że ceny takich pojazdów są niemal takie same jak zwykłych – mówi Grzegorz Ufniarz, kierownik działu przewozów Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Z naszych informacji wynika, że przewoźnik ogłosi niedługo przetarg na zakup czterech nowych pojazdów. Czy będą to hybrydy? Czas pokaże.

Dodajmy, że to nie pierwsza hybryda testowana w polickiej zajezdni. Wiosną 2013 roku na polickich liniach widzieliśmy – także – mana. Był to man lion' s city hybrid. Autobus obsługiwał linie na terenie Polic oraz linie pomiędzy Policami i Szczecinem. Wówczas okazało się, że autobus jest oszczędny, ale optymalna dla niego jest jazda po mieście, gdzie co 100 - 200 metrów jest przystanek.