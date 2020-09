Hołowczyc, Przygoński, Peterhansel. W piątek rusza Wysoka Grzęda Baja Poland [GALERIA]

Wysoka Grzęda Baja Poland już od wielu lat należy do cyklu Pucharu Świata FIA, a oznacza to, że często biorą udział w imprezie najlepsi kierowcy i najlepsze załogi świata, walcząc o punkty do generalnego rankingu. W tym roku Baja Poland będzie wyjątkowa także pod tym względem, że będzie pierwszą rundą Pucharu Świata po długiej przerwie, spowodowanej oczywiście pandemią. W tym roku rajd Baja odbył się tylko w Rosji w lutym. Później kolejno odwołano rajdy w Jordanii, we Włoszech, w Hiszpanii oraz na Węgrzech.

- Słyszałem, że kilku naprawdę mocnych zawodników, którzy wiedzą jak trzymać gaz, szykuje się do startu w Polsce. A to fajnie, bo już wszyscy nie mogą się doczekać tego ścigania. Na pewno będzie to okazja do porównania się z innymi czołowymi zawodnikami, co jest ważne dla mnie po zmianie auta - mówi Jakub Przygoński, mocny kandydat do zwycięstwa, który w Szczecinie, Drawsku i gminie Dobra pojedzie Toyotą Hilux.