Gra III i IV liga. Hitowe spotkania to derby Pomorza w Stargardzie i hit w Niechorzu

IV liga piłkarska, czyli Wybrzeże kontra Bałtyk

Wybrzeże Rewal otwiera tabelę z fantastycznym dorobkiem 51 punktów w 18 meczach. Jedyne straty zanotowało 12 sierpnia ub.r. w starciu w Koszalinie z... Bałtykiem. Gospodarze wygrali aż 3:0. Końcowy wynik jest jednak nieco mylący, bo goście długo byli równorzędnym rywalem. Kluczowe były dwa momenty tego meczu - w 59. min goście stracili zawodnika po drugiej żółtej kartce, a w 63. rzutu karnego nie wykorzystał Daniel Chyła. Jego strzał obronił Michał Antkowiak, który zimą przeszedł do drugoligowej Chojniczanki Chojnice. W ostatnich 20 minutach Bałtyk dołożył 2 gole.

W zimowej przerwie koszaliński zespół dokonał kilku wzmocnień. Mniej zmian było w Rewalu. Najciekawszy transfer to przejście bramkostrzelnego pomocnika Krystiana Pedy z trzecioligowej Floty Świnoujście. W pierwszym wiosennym meczu Wybrzeże pokonało na wyjeździe 6:3 Chemika Police. Także Bałtyk zaprezentował dobrą skuteczność, gromiąc 5:0 Wieżę Postomino. W Niechorzu, gdzie odbędzie się ten mecz, więcej do stracenia będzie miał Bałtyk, który przy swojej porażce będzie miał już 5 punktów straty do Wybrzeża i możliwe, że zostanie też wyprzedzony przez Gwardię Koszalin. A jeśli w hicie będzie remis – to Gwardia będzie nowym liderem.