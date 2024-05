Górą Krystian. Kres epoki Władysława. Pokoleniowa zmiana w Policach po 26 latach

Sukces Kowalewskiego jest tym bardziej cenny, że startował z własnego komitetu wyborczego. Władysław Diakun był kandydatem Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI. Przed II turą otrzymał wsparcie czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. Poparli go m.in. poseł Bartosz Arłukowicz, marszałek województwa Olgierd Geblewicz czy minister sportu Sławomir Nitras. Dotychczasowy burmistrz mógł też liczyć na wsparcie prezydenta Szczecina Piotra Krzystka oraz Mieczysława Jurka, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Silne wsparcie polityczne nie przełożyło się na sukces w wyborach.

- Każda władza się zużywa. Mieszkańcy Polic oczekiwali pewnej świeżości, pewnej zmiany - mówi dr hab Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Patrząc na najlepszy przykład z wyborów samorządowych 2024 roku, czyli coś, co było nie do przewidzenia: przegrana Wojciecha Szczurka w Gdyni. To pokazuje, że nawet najlepszy prezydent, jeśli rządzi zbyt długo, to jest do zastąpienia i ten sam mechanizm nastąpił w Policach.