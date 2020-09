Gmina Chociwel. Kierowca daewoo matiza wymusił pierwszeństwo na kierującym volkswagenem caddy. Po zderzeniu sprawca uciekł do lasu

Na miejscu działała OSP Chociwel, jednostka ratowniczo-gaśnicza ze Stargardu, zespół ratownictwa medycznego z Chociwla i trzy policyjne patrole z KPP Stargard.

- Kierujący daewoo matizem, na wysokości skrzyżowania DK20 z DW142, wymusił pierwszeństwo na prawidłowo poruszającym się volkswagenie caddy - informuje podkom. Krzysztof Wojsznarowicz, oficer prasowy z KPP Stargard. - Doszło do zderzenia, po czym sprawca zbiegł do lasu. W jego poszukiwanie zaangażowany był przewodnik z psem tropiącym, który wskazał kierunek ucieczki. 48-letni mieszkaniec powiatu drawskiego został zatrzymany około 4 kilometry od miejsca zdarzenia, przez patrol stargardzkiej grupy SPEED. Okazało się, że obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Istniało podejrzenie, że kierujący matizem mieszkaniec Złocieńca jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Nie była jednak wyczuwalna od niego woń alkoholu. Czy był pod wpływem wykaże badanie krwi, która została od niego pobrana.