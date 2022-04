Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości w hali Netto Arena w Szczecinie. Tłumy mieszkańców i rękodzielników [ZDJĘCIA]

Wydarzenie, które zgromadziło już wcześniej tłumy mieszkańców, wraca do Netto Areny w Szczecinie! To idealne wydarzenie dla fanów błyskotek, rękodzielnictwa czy po prostu skamieniałości. Wystawcy z całej Polski prezentują swoje okazy i zachęcają do odwiedzenia ich stoisk.

Zobaczcie na zdjęciach, co można kupić!